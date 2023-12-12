В Польше из-за тела покойника подрались украинцы и поляки: чем все закончилось

В Польше возле морга произошла массовая драка с участием поляков и украинцев. Инцидент произошел из-за того, что у украинцев не было необходимых документов для выдачи тела.

Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Острув Великопольский. В расположенный там морг прибыл катафалк с работниками похоронной компании из Украины. Они должны были забрать тело украинца из морга и перевезти его через границу, где семья покойного организовывала похороны. Это все переросло в ссору, а затем и в драку между работниками похоронной компании и сотрудниками морга.

Работники польского морга заявили, что по закону они не могут выдать останки, поскольку для этого необходимо предоставить документы с соответствующей санитарно-эпидемиологической станции.

Однако украинские работники не могли с этим смириться. Ситуация закончилась тем, что ворота были закрыты, чтобы предотвратить въезд катафалка на территорию. На место также вызвали сотрудников полиции.

"Речь йшла об отсутствии необходимых документов, которые были нужны для выдачи тела", — подтвердила эти сообщения Ева Голинская-Юраш из пресс-службы Острувско-Великопольского районного отдела полиции.

Напомним, в Польше двое работников железной дороги попали под поезд.

Читайте ведущие новости дня: