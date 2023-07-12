В Польше из-за волос задержали украинку: ей грозит большой штраф (фото)

В Польше на границе задержали гражданку Украины, которая пыталась контрабандой ввести человеческие волосы, стоимостью 95 тысяч злотых (около 873 тысяч гривен). Она скрыла груз и не оплатила таможенные пошлины.

Об этом сообщает Палата налоговой администрации в Жешуве.

Сотрудники таможенной и фискальной службы проверили въезжавший в Польшу из Украины микроавтобус. Служебная собака Фрида во время этого обнаружила необычную контрабанду – 8 килограммов человеческих волос.

Контрабандные волосы. Фото: Палата налоговой администрации в Жешуве

"В месте, на которое указала Фрида, правоохранители обнаружили полиэтиленовые пакеты с необычным содержанием – натуральными человеческими волосами. Пряди длиной от 70 до 75 см, весом 8,6 кг были спрятаны в тайнике в крыше автомобиля. Их рыночная стоимость оценивается почти в 95 000 злотых", — сообщили польские налоговики.

Контрабандные волосы. Фото: Палата налоговой администрации в Жешуве

Водитель транспортного средства, 42-летняя гражданка Украины, не задекларировала перевозимый товар. Она также не оплатила необходимую ввозную пошлину в размере более 21 000 злотых.

Дальнейшее производство по этому делу ведет Подкарпатская таможенно-фискальная служба в Перемышле. Сумма в размере 1 000 злотых была внесена в счет штрафа, грозящего подозреваемой в контрабанде женщине.

Собака нашла контрабандные волосы из Украины. Фото: Палата налоговой администрации в Жешуве

Напомним, в Польше задержан российский шпион, который оказался гражданином Украины, он уже четыре года проживает в соседнем государстве. Несмотря на войну, он шпионил на страну-агрессора.

Читайте также: