В Польше из-за жалоб христиан на "маршрутку в ад" переименовали известный рейс: как он назывался

В Польше после жалоб христиан переименовали популярный среди туристов автобусный маршрут "666", следовавший из села Карвия в Хель. Верующих возмутили, что "666" — это якобы "число сатаны", а Хель с английского переводится, как "ад".

Об этом пишет onet.pl.

Частный перевозчик "PKS Гдыня" объявил об изменении нумерации линии 666, курсировавшей в Хель.

"В этом году мы переворачиваем последние шесть с ног на голову!" – говорится в сообщении перевозчика.

Таким образом, новое название маршрута будет "669". В комментариях из-за этого поднялась шумиха. Номер линии был спорным, поскольку, по мнению некоторых, он "оскорблял христианский порядок". Однако многие поляки возмутились из-за такого решения, отмечая, что туристы ехали из-за границы, чтобы сфотографироваться и прокатиться по маршрутке "666", которая ехала в Хель.

Все началось с того, что в 2018 году верующие возмутились из-за названия популярного маршрута и потребовали его переименовать, отмечая, что Польша — это религиозное государство. Все потому, что число 666 – это так называемое "число Зверя", которое отождествляется с сатаной (термин, обозначающий одного из персонажей 13-й главы Откровения Иоанна Богослова), а Хель ассоциируется с английским словом "hell", что означает ад. Как отмечается рейс "666" функционировал почти 20 лет.

Напомним, в Польше 23-летний водитель потерял сознание, услышав размер штрафа, который он должен был оплатить за нарушение ПДД. Поляк задолжал за неосторожную езду 3000 злотых (26663 грн).

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