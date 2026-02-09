В Польше избили двух украинок: очевидцы рассказали шокирующие подробности

В Польше полиция задержала нападавших на украинок / © inpoland

В Польше футбольные фанаты напали и избили двух женщин из Украины. Один из местных жителей рассказал, что от него тоже требовали показать свой паспорт, однако он закрылся в квартире и вызвал полицию.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Что известно о нападении на украинок

В субботу поздно вечером на одной из улиц Прушкова, что вблизи Варшавы, произошло нападение на двух гражданок Украины. Нападавшие в балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, напали на женщин после окончания матча местной команды.

Полиция уже задержала четырех человек по этому делу.

Рассказ очевидца: требовали показать удостоверение личности

Очевидец рассказал, что в нападении участвовала группа лиц, связанных со средой ультрас клуба «Знич Прушков», которые прибыли туда после футбольного матча около 21:30. Нападавшие были в масках и вооружены бейсбольными битами и перцовым газом.

Один из жителей в разговоре с TVN24описал ужасные моменты, когда около 23 часов его разбудили крики и звук разбитого стекла. Выйдя из квартиры, он наткнулся на двух мужчин в балаклавах.

Один из них спросил его о национальности, а второй требовал предъявить удостоверение личности. Когда мужчина отказался, один из нападавших попытался распылить в его сторону перцовый газ из большого баллона. Свидетель сумел убежать в квартиру и позвонить на 112.

Что говорят в полиции

В результате действий агрессивной группы пострадали две украинки. Информацию об избиении подтвердила подкомиссар Моника Орлик из районного управления полиции в Прушкове, добавив, что одна из пострадавших уже подала официальное заявление.

Пострадавшие украинки попали в больницу, однако после обследования их выписали. Их жизни ничего не угрожает, а полученные травмы не являются серьезными. Во время инцидента также было повреждено имущество.

Несколько нападавших были задержаны

Полиция приняла оперативные меры, которые привели к задержанию четырех человек. Все они граждане Польши: трое мужчин в возрасте 50, 35 и 23 лет и 45-летняя женщина, в отношении которых сейчас проводятся следственные действия.

Правоохранители продолжают анализировать собранные материалы и устанавливать точное количество участников события. Хотя полиция еще не предоставляет детальной информации о мотивах, подтверждено, что вопрос участия ультрас в этом нападении также тщательно анализируется.

