В Польше избили двух украинок: очевидцы рассказали шокирующие подробности
В Польше футбольные фаны напали на двух украинок. Очевидец происшествия рассказал, как ему удалось убежать и вызвать полицию.
В Польше футбольные фанаты напали и избили двух женщин из Украины. Один из местных жителей рассказал, что от него тоже требовали показать свой паспорт, однако он закрылся в квартире и вызвал полицию.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Что известно о нападении на украинок
В субботу поздно вечером на одной из улиц Прушкова, что вблизи Варшавы, произошло нападение на двух гражданок Украины. Нападавшие в балаклавах, вооруженные бейсбольными битами, напали на женщин после окончания матча местной команды.
Полиция уже задержала четырех человек по этому делу.
Рассказ очевидца: требовали показать удостоверение личности
Очевидец рассказал, что в нападении участвовала группа лиц, связанных со средой ультрас клуба «Знич Прушков», которые прибыли туда после футбольного матча около 21:30. Нападавшие были в масках и вооружены бейсбольными битами и перцовым газом.
Один из жителей в разговоре с TVN24описал ужасные моменты, когда около 23 часов его разбудили крики и звук разбитого стекла. Выйдя из квартиры, он наткнулся на двух мужчин в балаклавах.
Один из них спросил его о национальности, а второй требовал предъявить удостоверение личности. Когда мужчина отказался, один из нападавших попытался распылить в его сторону перцовый газ из большого баллона. Свидетель сумел убежать в квартиру и позвонить на 112.
Что говорят в полиции
В результате действий агрессивной группы пострадали две украинки. Информацию об избиении подтвердила подкомиссар Моника Орлик из районного управления полиции в Прушкове, добавив, что одна из пострадавших уже подала официальное заявление.
Пострадавшие украинки попали в больницу, однако после обследования их выписали. Их жизни ничего не угрожает, а полученные травмы не являются серьезными. Во время инцидента также было повреждено имущество.
Несколько нападавших были задержаны
Полиция приняла оперативные меры, которые привели к задержанию четырех человек. Все они граждане Польши: трое мужчин в возрасте 50, 35 и 23 лет и 45-летняя женщина, в отношении которых сейчас проводятся следственные действия.
Правоохранители продолжают анализировать собранные материалы и устанавливать точное количество участников события. Хотя полиция еще не предоставляет детальной информации о мотивах, подтверждено, что вопрос участия ультрас в этом нападении также тщательно анализируется.
