В Польше побили женщину, которая встала на защиту украинки в автобусе

Польша / © Associated Press

В Варшаве произошло нападение на активистку, которая вступилась за украинку в автобусе. Женщина, член Комитета защиты прав арендаторов Зенобия Жачек, вместе с подругой Анной Кий вмешалась, когда пассажир начал оскорблять пожилую украинку из-за того, что она разговаривала на украинском языке.

Об этом случае рассказывает издание Sestry.

Зенобия Жачек / © из соцсетей

"Я не соглашаюсь с тем, чтобы наша страна так выглядела. Не согласна, чтобы людей унижали, делили на поляков и украинцев только из-за языка", - рассказала Жачек.

Сначала она пыталась остановить мужчину словами, объясняя, что его поведение неприемлемо, но нападавший бросился на нее, толкал и ударил головой в нос. Подруга снимала инцидент на телефон, что заставило мужчину пытаться отнять его. В конце концов, агрессора выгнали на остановке и автобус продолжил движение.

Пассажирка получила незначительные травмы – рассечение носа и легкие ушибы. Несмотря на это, она не жалеет, что вмешалась, отмечая, что получает сотни сообщений в поддержку.

Полиция начала расследование, получив видеозаписи с камер автобуса и мобильную запись, но нападавшего пока не задержали. По словам активистки, мужчину уже замечали раньше в других агрессивных ситуациях в Варшаве.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу United Surveys, 52,7% поляков положительно оценивают присутствие украинцев в стране. В то же время за два года уровень поддержки снизился.