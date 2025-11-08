В Польше изменится система записи к врачу: как все будет работать

Врач / © unsplash.com

В Польше изменят систему записи врачу.

Об этом пишет издание in Poland.

Закон об электронной регистрации, принятый 16 октября Сенатом без поправок, введет совершенно новую систему медицинской регистрации.

Согласно новым положениям, будет введен единый централизованный реестр для записи на медицинские услуги, который заменит нынешние отдельные реестры в каждом заведении. Это, в свою очередь, цель облегчить и ускорить доступ к специалистам.

Новая система вступит в силу с 1 января 2026 года. Сначала она будет охватывать кардиологию и профилактику рака молочной железы и шейки матки, а к 31 декабря 2029 охватит все специализированные амбулаторные медицинские услуги.

Принятые нормы призваны значительно снизить время ожидания приема врача. Каждый сможет записаться на прием к специалисту через электронный кабинет пациента (IKP) или непосредственно в медучреждении — лично, по телефону или по электронной почте. Пациенты смогут выбирать удобное время и место приёма, а также конкретного врача. Время ожидания будет предлагаться на основе порядка регистрации, медицинской категории пациента (например право пользоваться услугами без очереди) и выбранных критериев.

Пациенты смогут самостоятельно переносить визит или отменять его.

Для вступления в силу Законопроекта об электронной регистрации должен подписать президент.