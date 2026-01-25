В Польше изменятся условия выплаты помощи беженцам из Украины: что нужно знать

Украинские беженцы в Польше / © Associated Press

С февраля 2026 года изменятся условия выплаты украинским беженцам в Польше так называемой «помощи 800+». Новые правила предусматривают требование о профессиональной деятельности и повторную подачу заявлений.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на Заведение социального страхования (ZUS).

Согласно действующей поправке к закону о помощи гражданам Украины, право на детскую помощь будет зависеть от профессиональной деятельности лица, подающего заявление.

Речь идет, в частности, о работе по трудовому договору или договору поручения, ведении предпринимательской деятельности, получении пособия по безработице, участии в обучении со стипендией, а также получении спортивных или докторских стипендий.

ZUS сообщает, что требование о профессиональной деятельности будет проверяться автоматически на основании данных из страховых систем, без необходимости представления дополнительных документов. В то же время для некоторых форм занятости установлен минимальный порог базы для уплаты страховых взносов — 50 процентов минимальной заработной платы, а для отдельных групп — 30 процентов.

От требования о трудоустройстве освобождаются, в частности, родители детей с инвалидностью, а также лица, подающие заявления на пособие для детей — граждан Польши.

В заявлении на получение помощи, которое нужно подать после 1 февраля, нужно будет указать номера PESEL заявителя и ребенка, предоставить информацию о пересечении границы, подтвердить законность пребывания в Польше, выполнение требований по профессиональной деятельности и факт посещения ребенком школы или дошкольного учреждения в Польше. Также появятся дополнительные вопросы относительно инвалидности ребенка.

Помощь 800+ будет предоставляться только при условии, что и ребенок, и заявитель фактически проживают в Польше, а ребенок посещает польское учебное заведение. В случае сомнений ZUS может приостановить выплату средств и ежемесячно проверять выполнение всех условий.

По данным ZUS, сейчас помощь 800+ выплачивается более 325 тысячам детей-иностранцев, из которых около 268,5 тысячи имеют гражданство Украины.

Новые требования будут касаться примерно 150 тысяч человек.

