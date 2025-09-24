В Гдыне изуродовали табличку на Площади Свободной Украины

В польской Гдыне полиция установила мужчину, который заклеил табличку с надписью «Площадь Свободной Украины». Видео инцидента появилось в Facebook 23 сентября — на кадрах видно, как подписываемый как Джон (Назар) Малкович человек заклеивает табличку наклейкой с надписью «Герои Гдыни».

О случившемся сообщило Radio Gdańsk.

Правоохранители подтвердили, что располагают записями камер видеонаблюдения и другими доказательствами.

Мужчину уже идентифицировали, и в ближайшее время ему предъявят обвинения в незаконном размещении плакатов или надписей в общественном месте.

Несмотря на огласку, 24 сентября Малкович снова выложил видео, где заклеивает табличку — на этот раз наклейками с польским флагом.

Напомним, площадь на конце улицы Армии Краевой в Гдыне назвали «Площадью Свободной Украины» еще в апреле 2022 года, в знак поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения России. Тогда мэр города Войцех Щурек подчеркивал, что это решение способ отдать уважение украинскому народу, который борется за свою свободу.

Ранее, в декабре 2024 года, табличку уже угоняли, но несколько дней назад ее возобновило Управление дорог и зеленых насаждений.

Напомним, что НАТО в растерянности, союзники ведь не могут договориться, как реагировать на провокации России.

Тем временем отношение поляков к украинцам меняется. Согласно опросу United Surveys, 52,7% поляков положительно оценивают присутствие украинцев в стране. В то же время, за два года уровень поддержки снизился.