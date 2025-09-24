- Дата публикации
В Польше изуродовали табличку на "Площади Свободной Украины": что известно о виновнике (фото)
Польская полиция расследует инцидент с табличкой «Площадь Свободной Украины» в Гдыне.
В польской Гдыне полиция установила мужчину, который заклеил табличку с надписью «Площадь Свободной Украины». Видео инцидента появилось в Facebook 23 сентября — на кадрах видно, как подписываемый как Джон (Назар) Малкович человек заклеивает табличку наклейкой с надписью «Герои Гдыни».
О случившемся сообщило Radio Gdańsk.
Правоохранители подтвердили, что располагают записями камер видеонаблюдения и другими доказательствами.
Мужчину уже идентифицировали, и в ближайшее время ему предъявят обвинения в незаконном размещении плакатов или надписей в общественном месте.
Несмотря на огласку, 24 сентября Малкович снова выложил видео, где заклеивает табличку — на этот раз наклейками с польским флагом.
Напомним, площадь на конце улицы Армии Краевой в Гдыне назвали «Площадью Свободной Украины» еще в апреле 2022 года, в знак поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения России. Тогда мэр города Войцех Щурек подчеркивал, что это решение способ отдать уважение украинскому народу, который борется за свою свободу.
Ранее, в декабре 2024 года, табличку уже угоняли, но несколько дней назад ее возобновило Управление дорог и зеленых насаждений.
Напомним, что НАТО в растерянности, союзники ведь не могут договориться, как реагировать на провокации России.
Тем временем отношение поляков к украинцам меняется. Согласно опросу United Surveys, 52,7% поляков положительно оценивают присутствие украинцев в стране. В то же время, за два года уровень поддержки снизился.