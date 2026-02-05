В Польше к 25 годам тюрьмы приговорили украинца: то, что он натворил шокирует

В Польше осудили украинцев за издевательства над ребенком

В Польше к 25 годам лишения свободы приговорили украинца Виталия С. Суд признал его виновным в жестоком обращении с 2,5-летним сыном своей партнерши, а также за изнасилование и причинение телесных повреждений, угрожающих жизни.

Мать ребенка получила 10 лет тюремного заключения за пособничество.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Приговор не является окончательным. Оба также должны совместно оплатить 100 тыс. злотых в пользу потерпевшего мальчика Даниила П.

Решение было вынесено в среду в окружном суде в Тарнобжеге после почти двухлетнего судебного процесса, который из-за характера дела происходил за закрытыми дверями. Устная мотивация приговора также состоялась за закрытыми дверями.

Виталий С. был обвинен в жестоком обращении с «лицом, которое является недееспособным в силу возраста» — несовершеннолетнего сына своей партнерши, в то время 2,5-летнего Даниила П., изнасиловании ребенка, а также причинении мальчику телесных повреждений и заболевания, что реально угрожало его жизни, и покушении на убийство. Суд признал его виновным во всех инкриминируемых ему деяниях и приговорил его к совокупному наказанию в виде 25 лет лишения свободы.

Мать ребенка Оксана П. получила 10 лет лишения свободы за пособничество.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что в Польше задержали 23-летнюю Оксану и 26-летнего Виталия, которых обвиняют в жестоком избиении и изнасиловании 3-летнего сына