В Польше кандидат в депутаты привлекает избирателей именными презервативами: как она это объяснила

В Польше кандидат в депутаты в Сейма Эмилия Скибинская агитирует избирателей, раздавая им ароматизированные презервативы. Она говорит, что хочет таким образом убедить молодежь поучаствовать в выборах.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Эмилия Скибинская, баллотирующаяся по списку "Левых", кроме листовок и предвыборных плакатов, во время встреч с жителями своего округа раздает ароматизированные презервативы, подписанные ее именем и фамилией.

Политик говорит, что она хотела необычной предвыборной кампании и после совещаний со своей командой выбрала лозунг: "Не треснет, голосуй!". Также они решили раздавать избирателям именные презервативы.

"Многие молодые люди очень поддерживают идею и нестандартную концепцию. Я получила много очень положительных комментариев после того, как опубликовала свою акцию. Даже если кто-то был возмущен идеей, это нормально. Я счастлива, что поднимаю табуированную тему", — говорит политик.

Отметим, что выборы в Сейм и Сенат Польши пройдут 15 октября 2023 года.

Напомним, Польше после заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что эта страна больше не будет поставлять Украине оружие, разразился скандал. Оппозиция подвергла критике правящую партию, а в правительстве сделали новое заявление.

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