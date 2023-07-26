В Польше любовник матери посреди улицы бросил 8-летнюю девочку из Украины: забрал телефон и скрылся

В столице Польши Варшаве полиция посреди улицы обнаружила 8-летнюю девочку из Украины. Ребенок плакал и сказал, что его здесь оставил отчим.

Об этом пишет onet.pl.

Двое полицейских, патрулировавших улицу Бжескую в Северной Праге — районе Варшавы, заметили перед одним из домов несколько собравшихся вокруг маленькой девочки.

"Когда мы подъехали поближе, к нам обратилась женщина, которая сказала, что кто-то оставил маленькую девочку без присмотра. Ребенок говорил на польском языке, но с выразительным иностранным акцентом", — рассказал инспектор Юлиан Пшичинек, который вместе с коллегой Эвелиной Чиж позаботился о ребенке.

Полицейские успокоили девочку, заверив, что сделают все возможное, чтобы она вернулась домой. Девочка объяснила, что ей 8 лет, она родом из Украины и проживает в Польше уже около 2 лет. В понедельник вечером, в сопровождении своей глухой матери и ее любовника-грузина, она прибыла в Варшаву из района Седльце. Во вторник утром, когда мать еще спала, отчим разбудил девочку и сказал, что они уедут на велосипедную прогулку.

Когда они доехали до улицы Бжеской, он велел ей остановиться. Он попросил девочку подождать его пять минут, а сам поехал в направлении Зонбковской улицы, прихватив ее телефон и документы. Мужчина не вернулся, поэтому прохожие заинтересовались плачущим ребенком, и именно они указали на него полиции.

Полиция накормила ребенка, поскольку девочка не успела позавтракать. Пока девочка ела, стражи порядка пытались установить контакт с ее родственниками, просматривая социальные сети. Ребенок сообщил, что ходил в школы в Лукове и Седльцах. Связавшись с руководством одной из школ, удалось установить номер телефона ее бабушки, проживающей в Люблине.

Патрульные вызвали другой полицейский патруль, связавшийся с бабушкой. Девочка была доставлена в районное отделение полиции, куда охранники также перевезли ее велосипед.

Как сообщила полиция Северной Праги, 8-летнюю девочку передали бабушке и дедушке.

Напомним, в Польше задержали 5 человек, среди которых известная бизнесменка. Они нажились на 39 млн злотых на беженцах из Украины.

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