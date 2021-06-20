В Польше масштабно горела деревня: десятки домов уничтожены, пострадали люди (фото, видео)

Из-за пожара один человек упал с крыши и сломал позвоночник.

В Польше в селе Новая Бяла (Мазовецкое воеводство — ред) ночью произошел серьезный пожар, в которой горели десятки зданий. В результате возгорания пострадали 9 человек, еще не менее 112 жителей остались без жилья.

Об этом сообщает RMF 24.

Загорелось поздно вечером 19 июня. Огонь быстро распространился, поскольку здания компактные и расположены друг возле друга, а жилые дома были соединены с хозяйственными постройками. Кроме того, некоторые были из дерева.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Пострадали девять человек. Они в больнице.

Один человек упал с крыши и сломал себе позвоночник. Один пожарный-доброволец, который вернулся домой после испытаний, отравился дымом.

Кроме того, 112 человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища. Сейчас разрушенные здания постоянно контролируются пожарными. В некоторых хозяйственных постройках хранилось сено и там есть риск возникновения повторного пожара.

Также там дежурит полиция, посторонних не пускают. Улица, где бушевал пожар, закрыта и охраняется офицерами.

В центре села, рядом с церковью и Словацким культурным центром, установлены три пожарные палатки. В местной школе организовали пункт помощи.

Воевода Малой Лукаш Кмита сказал, что разговаривал с администратором коммуны о начале предоставления срочной помощи. Пострадавшим семьям в течение 24 часов выплатят для насущных потребностей до 6000 злотых. Впоследствии будет еще материальная помощь.

О помощи через социальные сети заявил также премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он также заявил о большей поддержке, но детали будут позже. Также он встретится с людьми, которые получили травмы.

"Мы никого не оставляем в потребностях, когда его жизнь горит. Мы сделали все, чтобы семьям была крыша над головой. Армия немедленно подключилась к операции по оказанию помощи... Это была нелегкая спасательная операция, но мы справились со стихией. Большое спасибо всем, кто принимал участие в его проведении. Отличная работа!" — написал политик.

Кроме того, местная церковь также объявила, что перед сооружениями будет организован сбор жертв для пострадавших в пожаре.

Напомним, в Польше на трассе возле Щецина столкнулись два эвакуатора и платформы, которые перевозили боевые танки Т-72М1. В результате столкновения возник пожар. Горели военные танки.

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