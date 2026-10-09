В Польше массово закрыли школы из-за «кровавой пятницы»: что происходит и какая угроза

Полиция Польши / © Associated Press

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После серии нападений в школах Мазовецкого воеводства Польши среди учеников и родителей начали распространяться тревожные сообщения о так называемой «Кровавой пятнице». В соцсетях утверждают о якобы готовящихся новых нападениях, однако правоохранительные органы пока не подтверждают эту информацию.

Об этом сообщает Polsat News.

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По данным издания, в родительских и ученических группах распространяются сообщения о том, что последние случаи насилия в польских школах якобы могут быть связаны между собой, а их «кульминацией» должна стать пятница. В частности, речь идет о закрытых группах в соцсетях, где якобы могли координировать будущие нападения.

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Полиция знает об этих сообщениях и проверяет их. В правоохранительных органах подчеркнули, что ни одна из сведений, которые в течение дня проверялись по сообщениям родителей, не подтвердилась. Жителей призывают не распространять непроверенные данные и не поддаваться панике.

Правоохранители также изучают возможные мотивы 15-летнего школьника, который 8 октября напал с ножом на сотрудницу школы в Лещидоле-Новинах недалеко от Вышкова. Следователи должны проверить его телефон и другие вещи, чтобы выяснить, в частности, могло ли нападение быть связано с онлайн-вызовом.

«Продолжаются следственные действия по установлению мотивов несовершеннолетнего. Также будет проведен обыск его телефона и других вещей. Это позволит установить, был ли это призыв, было ли у него видение и под каким воздействием он совершил это деяние», — отметила младшая курсантка Илона Пусцян.

На фоне сложившейся ситуации мазовецкий воевода Мариуш Франковский принял решение закрыть в пятницу все государственные и частные начальные школы в гмине Вышкув. В полиции при этом уточнили, что это решение было принято ещё до массового распространения слухов о «Кровавой пятнице».

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Нападения на учебные заведения в Польше — последние новости

Накануне в регионе произошло несколько нападений. 7 октября в Остроленке 19-летний ученик профессионально-технического училища ранил ножом девять человек. На следующий день в Лещидол-Новинах 15-летний школьник напал с ножом на сотрудницу школы — женщина погибла, ещё трое человек были ранены.

Кроме того, польские правоохранители задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке нападения с ножом в Серпце. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Марцина Кервинского, силовикам удалось предотвратить это нападение.

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