Коллапс на польской железной дороге / © pixabay.com

Реклама

Праздничный день, перед Новым годом, железнодорожное сообщение Польши испытало серьезные осложнения из-за технической поломки и сложных погодных условий. Пассажиры столкнулись с отменой рейсов и значительными задержками: около 16 поездов стояли больше часа.

Об этом идет речь в сообщении polsatnews.

Проблемы наблюдались на станции Прушкув и других участках железной дороги, где снег и завалы деревьев заблокировали пути. Лишь после восьми часов движение постепенно возобновилось, но некоторые поезда все еще прибывали с опозданием.

Реклама

Впоследствии PKP PLK сообщили, что по состоянию на 11.00 движение поездов в стране возобновлено без нарушений. На участках Дзялдово-Ольштын и Нидзица-Ваплево службы расчищали колеи после снежных заносов.

Также из-за сильного снега на дорогах образовались масштабные пробки: на трассе S7 километровые пробки задерживали сотни автомобилей, а в аэропорту Модлин временно приостановили авиационные операции.

Ситуация постепенно стабилизируется, однако праздничный день в Польше оказался сложным для путешественников.

Между тем, первый день нового 2026 года Украина встретит с вьюгами. Синоптики рассказали, где ждать снег и сильные морозы.

Реклама

А 31 декабря из-за опасной погоды в Карпатах туристам посоветовали загрузить приложение для экстренной связи со спасателями.