В Польше массовые задержки поездов — сообщают о коллапсе под Варшавой
В Польше железнодорожное сообщение испытало осложнения из-за снега и поломки, движение поездов восстанавливают постепенно.
Праздничный день, перед Новым годом, железнодорожное сообщение Польши испытало серьезные осложнения из-за технической поломки и сложных погодных условий. Пассажиры столкнулись с отменой рейсов и значительными задержками: около 16 поездов стояли больше часа.
Об этом идет речь в сообщении polsatnews.
Проблемы наблюдались на станции Прушкув и других участках железной дороги, где снег и завалы деревьев заблокировали пути. Лишь после восьми часов движение постепенно возобновилось, но некоторые поезда все еще прибывали с опозданием.
Впоследствии PKP PLK сообщили, что по состоянию на 11.00 движение поездов в стране возобновлено без нарушений. На участках Дзялдово-Ольштын и Нидзица-Ваплево службы расчищали колеи после снежных заносов.
Также из-за сильного снега на дорогах образовались масштабные пробки: на трассе S7 километровые пробки задерживали сотни автомобилей, а в аэропорту Модлин временно приостановили авиационные операции.
Ситуация постепенно стабилизируется, однако праздничный день в Польше оказался сложным для путешественников.
Между тем, первый день нового 2026 года Украина встретит с вьюгами. Синоптики рассказали, где ждать снег и сильные морозы.
А 31 декабря из-за опасной погоды в Карпатах туристам посоветовали загрузить приложение для экстренной связи со спасателями.