В Польше мать бросилась спасать сына и погибла: свидетелей шокировала реакция прохожих

В польском городе Калиш погибла 42-летняя женщина, бросившаяся спасать своего сына. Очевидцы говорят, что потерпевшую никто не спасал и люди просто шли мимо.

Об этом пишет onet.pl.

Трагедия произошла 27 июня в городском парке Калиша. В тот день 42-летняя женщина гуляла со своим 13-летним сыном-аутистом. По свидетельству очевидцев инцидента, в какой-то момент мальчик зашел в воду. Мать бросилась на помощь, побежала за ним в реку. Мальчик добрался до берега, женщина утонула.

Патриция Гальберчик, в тот день гулявшая в парке, рассказала, что она шокирована реакцией людей на трагедию. Она утверждает, что матери никто не желал помочь. По словам очевидцы, три женщины с детьми пытались спасти потерпевшую. Одна из них начала звонить спасателям, другая бегала по парку и просила о помощи.

"Никто из мужчин, сидевших за кофейным столиком, не поднялся. Они сидели и смотрели, говоря, что не умеют плавать. Я попыталась остановить велосипедистов, но они тоже отказались помочь, некоторые даже не вынули наушники из ушей. В 200 метрах от места события тренировались каноисты. Несмотря на наши крики, они нас не слышали. Наконец, когда двое мужчин отреагировали на наши просьбы, было уже поздно.Один из них вошел в воду, но уже ничего не видел. Если бы несколько мужчин схватили друг друга за руки, возможно, женщину удалось спасти». – отметила она.

Прибывшие на место происшествия спасатели сообщили, что женщина упала в яму, заполненную илом, и не смогла самостоятельно выбраться из нее.

Районная прокуратура в Калише начала расследование по выяснению обстоятельств инцидента и непосредственной причине смерти.

Женщина оставила сиротами шестерых детей, в том числе троих несовершеннолетних. Мать воспитывала детей самостоятельно. По словам социальных работников, 42-летняя женщина была хорошей матерью.

Младших детей взяли на попечение старшие. 13-летний мальчик, который был свидетелем смерти матери, был госпитализирован.

Напомним, в Польше задержан 20-летний подозреваемый в убийстве украинца.

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