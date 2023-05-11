В Польше мать и ее любовник из Украины насиловали и жестоко избивали 3-летнего сына: шокирующие подробности

В Польше задержали 23-летнюю Оксану и 26-летнего Виталия, обвиняемых в жестоком избиении и изнасиловании 3-летнего сына. Ребенок до сих пор находится в больнице и пока неизвестно, сможет ли мальчик полностью поправиться.

Об этом пишет onet.pl.

3-летний Даниил попал в отделение неотложной помощи больницы в Стальовой Воле 5 октября 2022 года. Его привез туда на такси Виталий С., сожитель мамы мальчика. Врачи Стальовой Воли, увидев состояние ребенка, сразу же вызвали на место вертолет скорой помощи и полицию. Причиной этого стали черепно-мозговая травма, многочисленные следы побоев, следы ожогов от сигарет по всему телу и травмы, свидетельствовавшие о том, что его неоднократно насиловали. Именно поэтому, в то время, когда мальчика везли в Клиническую больницу в Жешуве на операцию, его мать и ее сожителя арестовали сотрудники полиции.

В Жешуве было обнаружено, что под черепом 3-летнего ребенка появилась обширная гематома. Это произошло в результате полученных мальчиком ударов. Операция по удалению гематомы спасла ребенку жизнь, но долгое время малыш находился в медикаментозной коме. Когда его вывели из нее, мальчик начал дышать самостоятельно, но на контакт с врачами не шел. Врачи прогнозировали, что повреждения мозга настолько серьезны, что Данило останется инвалидом на всю жизнь. Интенсивная неврологическая реабилитация мальчика продолжается с конца ноября и по сей день. Однако она не привела к быстрому улучшению состояния ребенка.

Мать Данила и ее любовник до сих пор находятся под стражей. Районный суд в Стальовой Воле уже трижды продолжал их пребывание за решеткой. В последний раз это было в апреле.

"И 23-летняя Оксана П., и ее 26-летний сожитель Виталий С. обвиняются в покушении на убийство с особой жестокостью, изнасиловании ребенка и неоднократном издевательстве с особой жестокостью над несовершеннолетним. За это им грозит пожизненное заключение. Уже собраны доказательства против этой пары, но прежде чем мы сможем написать обвинительное заключение, мы должны быть уверены, что эти люди в здравом уме", — сказал пресс-секретарь Тарнобжегской региональной прокуратуры Анджей Дубель.

Как объясняет прокурор, и Оксана П., и ее партнер Виталий С. уже наблюдались в течение короткого времени у психиатра и сексолога. Однако на основании этих наблюдений специалисты не смогли определить, были ли они вменяемыми, когда наносили вред ребенку.

По его словам, судебное разбирательство также затягивается из-за необходимости перевода на украинский язык каждого документа, выдаваемого стороной обвинения. Это связано с тем, что супруги, которые находятся под стражей, не умеют читать на польском.

Даниил родился в Украине и приехал в Польшу с матерью и ее новым партнером за несколько месяцев до того, как был госпитализирован. У супругов не было других детей. Они поселились в Польше в Стальовой Воле в съемной квартире. По словам соседей, из квартиры, которую занимали украинцы, не было слышно ни звуков потасовки, ни постоянного детского плача. Однако мужчина и женщина якобы часто злоупотребляли алкоголем. В день задержания они были трезвыми.

Напомним, в Польше 19-летний парень залез в детдом, убил любимую и ранил 13 человек.

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