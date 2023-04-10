В Польше мать спасла сына и исчезла: ребенок умер, а тело женщины нашли спустя 5 месяцев

В Польше в декабре 2022 года произошла трагедия: 36-летняя мать бросилась спасать своего 10-летнего сына, тонущего в реке. Ребенок умер в больнице, а тело женщины обнаружили только в апреле 2023 года.

Об этом пишет lublin112.pl.

Трагедия произошла в Хлевисках близ Любартова у моста на реке Уэпш. Мальчик гулял там с матерью. Когда он упал в воду, женщина бросилась ему на помощь. Она спустилась вниз и, схватившись за ветку, смогла схватить сына за руку. Однако течение было настолько сильным, что она не смогла потянуть его к себе. Шло время, и она начала терять силы. Тогда женщина позвала на помощь.

Ее крики услышали мужчины, работавшие на строительной площадке у переправы. Один из них вызвал пожарных. Другой вошел в воду, пытаясь спасти женщину, однако у него ничего не вышло.

Фото PSP

После почти двух часов поисков без сознания мальчика с переохлаждением вытащили из воды возле Щекарково (несколько километров от Хлевисок). Его немедленно реанимировали. Скорая помощь доставила его в Университетскую детскую больницу в Люблине, где его пытались спасти, однако мальчик скончался. С декабря полиция пыталась найти тело женщины, но безуспешно.

9 апреля 2023 года пара заметила в воде человеческую руку. На место прибыли спасатели и пожарные. По предварительным данным, это тело 36-летней женщины, погибшей спасая сына. Пока еще продолжаются все экспертизы.

Напомним, в Польше 73-летняя женщина, чтобы помочь незнакомцу из социальных сетей, набрала кредитов и продала собственную квартиру. В общей сложности мошеннику, который обещал на ней жениться, она пересказала 500 тысяч злотых (более 4 млн 200 тысяч гривен).

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