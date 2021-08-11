В Польше медики пришили 3-летнему ребенку голову, которую оторвало в ДТП: подробности уникального случая

Девочка находится под наблюдением нейрохирургов.
В Польше нейрохирурги пришили девочке голову, которая держалась только на коже и мышцах. Травму, способную унести жизнь, ребенок получил во время ДТП.
Об этом пишет информационный портал In Poland.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Редзиково. Там 57-летний водитель автомобиля не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате чего 32-летний пассажир погиб на месте, также серьезно травмировалась 3-летняя девочка и водитель авто.
Ребенок был пристегнут ремнем безопасности и во время ДТП спал. Когда транспортное средство врезался в дерево, девочку по инерции бросило вперед, однако вылететь из машины ей не позволили ремни безопасности.
В то же время девочка получила сильную травму позвоночника: ее голову буквально оторвало от шеи — висела она на коже и мышцах.
Пострадавшую экстренно госпитализировали в детский травматологический центр больницы им. Николая Коперника. Нейрохирурги пришили голову и стабилизировали состояние пострадавшей. Впереди девочке предстоит долгий курс реабилитации.
Напомним, что в Виннице будут судить водителя, которая в состоянии опьянения сбила подростка на тротуаре.