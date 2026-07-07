В Польше меняют правила трудоустройства: что ждет украинцев

Польша / © Unsplash

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Президент Польши подписал закон о реформе Национальной инспекции труда (PIP), предоставляющий ведомству новые инструменты для борьбы с фиктивной самозанятостью и принудительным заключением гражданско-правовых соглашений. Нововведения позволят защитить права работников, среди которых и тысячи украинцев, часто работающих по контрактам B2B или договорам-нарядам (umowa zlecenie).

Об этом сообщила министр труда Польши Агнешка Дземьянович-Бонк, передает Правительство Польши.

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По ее словам, главная цель реформы — защита людей от нестабильной занятости, когда их заставляют оформлять предпринимательство вместо официального трудоустройства. Теперь, если условия работы фактически штатные, неправильно заключенные договоры можно будет перевести в статус трудовых.

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Однако этот процесс не будет автоматическим. В случае выявления нарушений инспектор сначала издаст распоряжение об их устранении. Если работодатель его проигнорирует, инспектор обратится к районному инспектору труда, который и примет решение о принудительном превращении договора в трудовой.

Затем работодатель или работник могут оспорить это решение в суде. Тогда его исполнение остановят, а работника не смогут уволить, пока идет судебное разбирательство. Также закон разрешает инспекторам проводить проверки дистанционно. Работодатели смогут сами обращаться в инспекцию, чтобы проверить, правильно ли они оформляют людей. Кроме того, инспекция труда теперь будет напрямую обмениваться данными с налоговой и соцстрахом ZUS.

«Реформа также защитит честных предпринимателей от недобросовестной конкуренции», — отметила Агнешка Дземьянович-Бонк.

За нарушение трудовых прав максимальные штрафы для работодателей увеличат минимум вдвое. Для работников, чьи договоры переквалифицируют, это будет означать открытие доступа к полному пакету соцзащиты: оплачиваемым отпускам, больничным и пенсионным взносам.

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