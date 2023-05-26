В Польше мэр города спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии: детали инцидента

Уже на следующий день мужчина был на своем рабочем месте.

В Польше мэр города Новое Място в Мазовецком воеводстве, 53-летний чиновник, был задержан после того, как, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает RMF FM.

Как отмечается, авария произошла, когда мэр управлял своим автомобилем Skoda и столкнулся с эвакуатором. После столкновения он объехал поврежденное транспортное средство и продолжил движение.

Однако водитель эвакуатора и свидетель инцидента решили не позволить мэру избежать ответственности. Они отправились за ним и через несколько сотен метров остановили автомобиль. Во время разговора с мэром, потерпевший и свидетельница заметили, что он говорит непостижимо и имеет проблемы с равновесием. В то же время, они почувствовали запах алкоголя и срочно вызвали полицию.

После тестирования в организме мэра обнаружили два процента алкоголя. Он был доставлен в медицинское учреждение, где и его взяли кровь для анализа. Известно, что виновник аварии будет лишен водительских прав и привлечен к ответственности перед законом за вождение в нетрезвом состоянии и ДТП.

Однако на второй день после аварии чиновник присутствовал на работе в своем офисе. Он отказался комментировать вопрос о ДТП, заявив журналисту RMF FM, что "нормально выполняет свои функции".

Напомним, что Польша готовится к свержению Лукашенко и восстаниям в Беларуси.

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