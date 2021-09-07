В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: в результате аварии пострадали 7 человек

В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: в результате аварии пострадали 7 человек

Об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести.

Утром во вторник, 7 сентября, вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовало 8 человек.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в четырех госпиталях в Люблине. По состоянию на сейчас, об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для предоставления консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул, устанавливаются контакты с родственниками.

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