В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: подробности

Авария автобуса в Польше.

Вечером 15 апреля в Польше опрокинулся микроавтобус с украинцами. Авария произошла на автодороге, ведущей в Жешув, в городе Буды Ланьцуцкие Ланьцуцкого уезда.

Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на спикер полиции Ланьцута, комиссара Войцеха Груца.

По предварительным данным, водитель фургона Mercedes съехал с дороги и влетел в ограждение. Транспортное средство опрокинулось. Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Правоохранители выясняют детали аварии.

В салоне автобуса находились граждане Украины — пять взрослых и 9-летний ребенок. Водителя и одного из пассажиров доставили в больницу.

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. / © rmf24.pl

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами. / © rmf24.pl

Как сообщалось, в Польше трагически погибла 26-летняя украинка. Она упала с электросамоката во время ночной поездки. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу в Люблине. Там медики пытались спасти ее жизнь. К сожалению, потерпевшая скончалась в медучреждении.