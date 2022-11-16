В Польше могла упасть ракета украинской ПВО, сбивающая российскую цель — AP

Информацию предоставили анонимные американские чиновники, не уполномоченные обсуждать этот вопрос публично.

Упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО ради сбития российской ракеты.

Об этом сообщает AP со ссылкой на троих чиновников из США.

По информации источников, предварительные оценки свидетельствуют — ракета была выпущена по приближающейся российской ракете. Это произошло во время массированной ракетной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры по всей Украине.

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Отмечается, что американские чиновники предоставляли информацию на условиях анонимности, ведь они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Эти оценки противоречат появившейся ранее информации – о том, что именно российские ракеты пересекли границу Польши.

Напомним, вечером 15 ноября стало известно, что в польском городе Пшеводув у границы с Украиной произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ сообщили, что это могли быть российские ракеты.

Позже в польском МИДе подтвердили, что на территории страны упала действительно ракета российского производства. Варшава пригласила международных специалистов к расследованию удара.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что упавшая на территории Польши ракета была запущена не с территории России.

Новости ТСН 19:30 за 15 ноября 2022 года | Новости Украины

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