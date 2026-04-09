ТСН в социальных сетях

В Польше молния попала в самолет с пассажирами

Самолет вылетел около 13:00 из аэропорта Шопена, и неподалеку от Прушкува в него ударила молния.

Анастасия Павленко
Самолет выполнял рейс из Варшавы в Стамбул

Самолет выполнял рейс из Варшавы в Стамбул / © iStock

В самолет польских авиалиний LOT, вылетевший из Варшавы в Стамбул, ударила молния. Инцидент произошел через несколько минут после взлета. Пилоты вернули самолет в аэропорт имени Шопена.

Об этом инцидент пишет inPoland.

Самолет выполнял рейс из Варшавы в Стамбул (номер рейса LO103). Уже через несколько минут после вылета, когда борт находился над Гарволином (Мазовецкое воеводство) в самолет ударила молния.

Как сообщил представитель PLL LOT Кшиштоф Мочульский, никто из пассажиров не почувствовал удара. Однако пилоты направили самолет в аэропорт вылета, где он должен был пройти техническое освидетельствование. Также пресс-секретарь отметил, что все «необходимые мероприятия будут выполнены в соответствии с наивысшими стандартами, чтобы самолет мог безопасно вернуться к эксплуатации как минимум в течение одного дня».

Пассажирам предоставили другой самолет. Уже через два часа они продолжили путешествие в Турцию.

Напомним, американец Гэри Рейнольдс пережил то, что кажется почти невозможным — в него четыре раза попадала молния. После этого он признается, что чувствует себя «другим изнутри» из-за серьезных физических и психологических последствий.

150
