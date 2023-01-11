В Польше мошенник из Украины "кинул" на деньги двух соотечественников: детали схемы

В Польше в городе Бельско-Бяла двух украинцев обманули, когда они пытались обменить средства.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Известно, что пострадавших обманул тот же мошенник. Первый раз он обманул людей летом 2022 года, второй раз поступил подобным образом в декабре 2022-го.

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Злоумышленник обещал обменять гривны на польские злотые по более выгодному курсу, чем предлагают в обменниках. Но после того, как получил деньги от украинцев, он переставал выходить на связь.

Мошенник выдурил у людей почти 5500 злотых (около 47 тысяч гривен).



Правоохранителям удалось установить личность мошенника и уже задержали его. Им оказался 22-летний мужчина, также гражданин Украины.

Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, в Польше в Люблине двое поляков начали приставать к украинской семье, применяли к ним нецензурную брань и напали на них.

Ранее в ломбардах Польши рассказали, какие удивительные вещи им приносят и что сдают украинцы.

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