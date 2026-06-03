В Польше может прибавиться американских военных: Варшава сделала Пентагону официальное предложение

Польша инициирует размещение постоянной военной базы США на своей территории / © Associated Press

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Правительство Польши продолжает активные шаги по укреплению обороноспособности страны на фоне растущих угроз в европейском регионе. Варшава официально обратилась в Вашингтон с инициативой размещения новых американских военных подразделений на своей территории на постоянной основе.

Об этом пишет вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети X.

Официальное предложение для Пентагона

В ходе коммуникации с министром обороны Соединенных Штатов Питом Хегсетом польская сторона выдвинула конкретное предложение об углублении военного сотрудничества. По словам главы оборонного ведомства Польши, вовлеченность американских партнеров в обеспечение безопасности его страны не только не уменьшается, а имеет все перспективы существенного расширения в ближайшее время.

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Создание новой постоянной военной базы должно стать очередным логическим шагом в стратегическом партнерстве двух стран. Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что безопасность Польши глобально опирается на три ключевых компонента: сильную национальную армию, сплоченное общество и надежные международные союзы, среди которых военное присутствие Соединенных Штатов играет едва ли не важнейшую роль.

Изменение планов Пентагона и решение Трампа

В середине мая информационное пространство всколыхнула новость о том, что Пентагон внезапно отменил развертывание американской бронетанковой бригады в Польше. Это решение, которое стало неожиданностью даже для некоторых военных чиновников, объяснялось усилиями президента Дональда Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе, несмотря на то, что снаряжение и часть личного состава уже находились в пути.

Тогда глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш поспешил успокоить общество, заверив, что эта ситуация связана с ранее анонсированным изменением присутствия американских сил и напрямую не ухудшает безопасность его страны. В то же время в США отмечали, что армия сталкивается с дефицитом бюджета из-за расширенных внутренних операций, хотя в НАТО обещали сохранить мощное присутствие на восточном фланге.

Однако уже через неделю ситуация кардинально изменилась, и Дональд Трамп неожиданно заявил о намерении направить дополнительные пять тысяч американских военнослужащих на польскую территорию. Об этом решении глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social, чем фактически перечеркнул предварительные опасения по поводу сокращения военного контингента в этом регионе.

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Свой резкий разворот в политике американский лидер напрямую связал с результатами выборов в Польше. Трамп подчеркнул, что увеличение военного присутствия является результатом успешного избрания нового польского президента Кароля Навроцкого, которого он лично поддерживал во время кампании, и результатом теплых двусторонних отношений между политиками.

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