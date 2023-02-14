В Польше можно получить изготовленные в Украине загранпаспорт или ID-карту: как это сделать

В любом случае следует обратиться в консульство, на территории округа которого находится.

В Польше можно получить загранпаспорт или ID-карту, заказанную в подразделении Государственной миграционной службы Украины. Это может быть двумя способами.

Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Загранпаспорт или ID-карту можно получить за границей через консульские учреждения Украины. Документы могут доставить в выбранное консульство международным курьерским экспресс-перевозкой DHL Express или дипломатической почтой.

Если выбрать услуги DHL Express, это будет платно по тарифам компании. Этот способ подойдет для тех, кому нужны документы.

Чтобы воспользоваться услугой, следует обратиться в консульство, на территории округа которого находится. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность. На месте пишется заявление в территориальный орган/территориальное подразделение ГТС (а не дипломатическое учреждение), который оформил ID-карту или загранпаспорт.

К заявлению нужно добавить квитанцию об оплате, оформленную через портал https://dhlportal.com.ua.

Дипломатической почтой срок доставки будет от трех месяцев. Для заказа услуги нужно также обратиться в консульство, на территории округа которого находится, с документом, удостоверяющим личность. Тоже пишется заявление. Далее следует ожидать приглашения в консульство для получения документа.

Напомним, в польской Варшаве открылся Центр изготовления ID-карт и загранпаспортов граждан Украины. Как это сделать и сколько стоит читайте здесь.

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