В Польше мужчина, 10 лет скрывавшийся от полиции, захотел сесть в тюрьму: как он это объяснил

В Польше 48-летний мужчина, 10 лет скрывавшийся от полиции в Германии, сам пришел к стражам порядка и заявил, что хочет отбыть наказание, чтобы наконец "нормально жить".

Об этом пишет onet.pl.

48-летний мужчина неожиданно явился в отделение полиции. Свое решение он объяснил очень просто, заявив, что ему "надоело прятаться" и он "хочет жить нормальной жизнью".

Согласно информации, предоставленной полицией Поморья, 48-летний мужчина должен отбыть три года, три месяца и 25 дней заключения за кражи. Такое наказание он получил за три преступления, в которых он признался. Правоохранители приступили к оформлению соответствующей документации и конвоированию 48-летнего мужчины под стражу.

В полиции говорят, что такое решение может изменить жизнь мужчины к лучшему.

"В таком случае добровольная сдача правоохранителям и отбывание назначенного наказания – это шанс начать нормальную жизнь", – объясняет официальная позиция полиции.

Напомним, в Польше на 500 злотых оштрафовали девушку из-за селфи в "неудачном месте". Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, что в соседнем государстве строго запрещено.

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