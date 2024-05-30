Мужчина заявил, что он не смог простить бывшую возлюбленную.
В Польше мужчина через 45 лет после развода жестоко отомстил своей бывшей жене из-за того, что она тогда выгнала его из дома. Он пришел в ее дом и застрелил женщину.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
По данным СМИ, трагедия произошла в сентябре 2023 года. 85-летний мужчина пришел в дом своей бывшей жены и застрелил ее из самодельного оружия. Он заявил, что убил 71-летнюю женщину из-за того, что 45 лет назад она решила с ним развестись после одного года брака. Этого он так и не смог простить бывшей возлюбленной.
На днях суд Польши признал пожилого мужчину виновным в преступлении и отправил его на лечение в психиатрическую клинику. Сколько будет продолжаться госпитализация убийцы в приговоре речь не идет.
Напомним, в Польше насмерть разбились несовершеннолетние украинцы.
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