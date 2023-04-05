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В Польше мужчина, чтобы не платить алименты, прятался в холодильнике: чем все закончилось

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1128
Время на прочтение
1 мин
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В Польше мужчина, чтобы не платить алименты, прятался в холодильнике: чем все закончилось

Фото: Pexels

Мужчина должен полгода находиться в тюрьме из-за неуплаты алиментов.

В Польше 21-летний мужчина скрывался от полиции в холодильнике. Его разыскивали за неуплату алиментов.

Об этом пишет Onet.

Инцидент произошел в городе Сейны. Там мужчину разыскивал Окружной суд в Сувалках для отбывания шестимесячного тюремного заключения за уклонение от уплаты алиментов.

Однако подозреваемый пытался уйти от ответственности и скрывался в квартире своей матери. Когда к ней наведались полицейские, мужчина спрятался в холодильнике. Для этого он убрал все продукты и полочки.

Мать мужчины заявила, что она находится в доме сама, однако полиция разыскала должника алиментов.

Сразу из холодильника мужчина попал под стражу.

Напомним, в Польше расследуют резонансный случай: подросток и женщина похитили, изнасиловали и обрили 14-летнюю девушку. Их теперь судят.

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Дата публикации
Просмотры
1128
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