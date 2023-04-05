В Польше мужчина, чтобы не платить алименты, прятался в холодильнике: чем все закончилось

Мужчина должен полгода находиться в тюрьме из-за неуплаты алиментов.
В Польше 21-летний мужчина скрывался от полиции в холодильнике. Его разыскивали за неуплату алиментов.
Об этом пишет Onet.
Инцидент произошел в городе Сейны. Там мужчину разыскивал Окружной суд в Сувалках для отбывания шестимесячного тюремного заключения за уклонение от уплаты алиментов.
Однако подозреваемый пытался уйти от ответственности и скрывался в квартире своей матери. Когда к ней наведались полицейские, мужчина спрятался в холодильнике. Для этого он убрал все продукты и полочки.
Мать мужчины заявила, что она находится в доме сама, однако полиция разыскала должника алиментов.
Сразу из холодильника мужчина попал под стражу.
Напомним, в Польше расследуют резонансный случай: подросток и женщина похитили, изнасиловали и обрили 14-летнюю девушку. Их теперь судят.
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