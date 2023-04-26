В Польше мужчина год не платил аренду за квартиру: когда его пришли выселять, увиденное шокировало

В столице Польши Варшаве пришли выселять арендатора, который год не платил за жилье. Однако увиденное шокировало полицию – там обнаружили мумифицированное тело мужчины.

Об этом пишет wprost.pl.

В варшавском районе Прага-Полудне в одной из квартир обнаружили мумифицированный труп мужчины. Оказалось, что арендатор долго не платил за жилье, однако владельцы дома не могли его выселить. Каждый раз, когда туда приходили, им никто не открывал. Местные же сетовали, что летом 2022 слышали из квартиры трупный запах, однако тоже решили не вмешиваться.

Когда на место прибыла полиция, администрация дома и его жители были убеждены, что в квартире никто не живет. Однако там обнаружили мумифицированное тело мужчины.

Известно, что в октябре 2022 из-за неуплаты с арендатором был расторгнут договор, но выселить его можно было только по решению суда.

В полиции подтвердили, что в указанной квартире было обнаружено тело человека. Личность мужчины уже установлена, но время смерти установить не удалось. Представитель варшавского районного управления полиции Прага-Полудне Йоанна Венгжиняк сообщила, что сейчас продолжаются меры, которые помогут установить дату смерти арендатора.

Напомним, в столице Польши Варшаве задержали 28-летнего мужчину, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.

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