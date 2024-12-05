В Польше мужчина готовил романтический ужин и оказался в тюрьме: что произошло

Во время приготовления мужчина заснул и вызвал небольшой пожар.

В Польше мужчина заснул во время приготовления романтического ужина, из-за чего начался пожар. Впоследствии оказалось, что его разыскивает полиция.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

52-летний житель Влодавы (Люблинское воеводство), находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул во время "приготовления романтического ужина", чем вызвал беспокойство соседей. На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

В задымленной квартире стоял сильный запах горевшей еды. По словам сотрудников полиции, находившийся в квартире 52-летний мужчина заснул во время "приготовления романтического ужина" в состоянии алкогольного опьянения.

Хотя ситуация могла закончиться трагически, правоохранители уверяют, что кроме сгоревших куриных окорочков никто не пострадал. Однако для 52-летнего мужчины это было только начало проблем.

Полицейские быстро установили, что мужчина находится в розыске для отбывания однолетнего тюремного заключения. Его задержали и доставили в пенитенциарное учреждение, где он будет отбывать наказание, назначенное судом.

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