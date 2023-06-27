В Польше мужчина хотел посадить грядки, но под землей была шокирующая находка XIX века: фото

Нагробия украли, чтобы использовать в качестве строительного материала.
В городе Щецин, Польша, мужчина на своем земельном участке обнаружил шокирующую находку — почти сорок надгробий времен XIX века. Он говорит, что хотел посадить грядки, однако наткнулся на что-то твердое.
Об этом пишет Wprost.
Житель Щецина четыре года назад купил земельный участок. Только в этом году он захотел там навести порядок, чтобы посадить грядки. Однако, когда он начал копать, наткнулся на что-то твердое. Оказалось, что это бальзатовые надгробия, датируемые XIX веком. Их пришлось вывозить шестью автомобилями.
Офицер полиции Щецина и президент Поморского исторического общества Марек Лучак рассказал, что он вместе с группой волонтеров убрал надгробия с участка в понедельник во второй половине дня и перевез их на Центральное кладбище в Щецине.
"Мужчина, который мне позвонил, купил этот участок четыре года назад, но теперь взялся за его приведение в порядок. Готовя грядки, он наткнулся на что-то твердое", — рассказывает Марек Лучак.
Он объясняет, что раньше у места находки было кладбище, и, вероятно, именно во время его ликвидации кто-то забрал надгробия на участок.
"Здесь стоит беседка с 1980-х годов, и не исключено, что кто-то хотел использовать эти плиты в строительных целях, чтобы укрепить площадь, возможно сделать фундамент для новой беседки", — говорит Марек Лучак.
В общей сложности это несколько десятков надгробий XIX века. Как подчеркивает полицейский и историк, теперь его ждет архивная работа, то есть установление личностей усопших, которым принадлежали эти надгробия.
Напомним, польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины.
Читайте также:
- В Польше мужчина нашел кошелек, полный денег, и теперь может сесть за это в тюрьму.
- В Польше мужчина сдавал квартиру девушкам и жестоко их насиловал: жертв может быть много
- Трагедия в день свадьбы: в Польше дедушка случайно убил 3-летнего внука