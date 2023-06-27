В Польше мужчина хотел посадить грядки, но под землей была шокирующая находка XIX века: фото

В городе Щецин, Польша, мужчина на своем земельном участке обнаружил шокирующую находку — почти сорок надгробий времен XIX века. Он говорит, что хотел посадить грядки, однако наткнулся на что-то твердое.

Об этом пишет Wprost.

Житель Щецина четыре года назад купил земельный участок. Только в этом году он захотел там навести порядок, чтобы посадить грядки. Однако, когда он начал копать, наткнулся на что-то твердое. Оказалось, что это бальзатовые надгробия, датируемые XIX веком. Их пришлось вывозить шестью автомобилями.

Надгробия перенесут на центральное кладбище. Фото: Марек Лучак/Facebook

Офицер полиции Щецина и президент Поморского исторического общества Марек Лучак рассказал, что он вместе с группой волонтеров убрал надгробия с участка в понедельник во второй половине дня и перевез их на Центральное кладбище в Щецине.

В Польше на огороде были надгробия. Фото: Марек Лучак/Facebook

"Мужчина, который мне позвонил, купил этот участок четыре года назад, но теперь взялся за его приведение в порядок. Готовя грядки, он наткнулся на что-то твердое", — рассказывает Марек Лучак.

Он объясняет, что раньше у места находки было кладбище, и, вероятно, именно во время его ликвидации кто-то забрал надгробия на участок.

"Здесь стоит беседка с 1980-х годов, и не исключено, что кто-то хотел использовать эти плиты в строительных целях, чтобы укрепить площадь, возможно сделать фундамент для новой беседки", — говорит Марек Лучак.

В Польше обнаружили древние надгробия. Фото: Марек Лучак/Facebook

В общей сложности это несколько десятков надгробий XIX века. Как подчеркивает полицейский и историк, теперь его ждет архивная работа, то есть установление личностей усопших, которым принадлежали эти надгробия.

Напомним, польский гражданский самолет залетел в воздушное пространство Украины.

Читайте также: