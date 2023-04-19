В Польше мужчина месяц жил с мертвой сестрой: как он это объяснил

В Польше в городе Колобжег 67-летний мужчина месяц прожил со своей мертвой сестрой. Ее тело из-за этого начало разлагаться.

Об этом пишет wprost.pl.

Родственники 67-летнего мужчины обратились в полицию и сообщили, что он не выходит на связь. Тогда полиция совместно со спасателями приехала в дом пенсионера и обнаружила там тело женщины, которое уже начало разлагаться.

Брата женщины задержали, поскольку его подозревают в том, что он не помог сестре.

"Подозреваемый признался, что не оказал помощь сестре. Он объяснил, что между ними возник спор. Он пошел в свою комнату, а когда вернулся к сестре, она лежала на полу. Он подумал, что она спала, поскольку раньше она говорила ему, что иногда любит лежать на полу. Он накрыл ее одеялом и ушел", — рассказал пресс-секретарь Кошалинской областной прокуратуры Рышард Гонсеровский.

Полиция устанавливает причины смерти женщины и были ли на ее теле признаки насилия. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше на авиабазе нашли тело солдата. Он находился в одном из жилых контейнеров.

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