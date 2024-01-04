В Польше мужчина может сесть на 10 лет из-за водки времен коммунизма: что он натворил

В Польше 38-летний мужчина украл у матери водку, имеющую 30-летнюю выдержку. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Полиция польского Конина сообщила, что 38-летний мужчина совершил кражу в период между Рождеством и Новым годом.

"Он хотел любой ценой попробовать 30-летнюю водку времен коммунистической эпохи. Проблема заключалась в том, что алкоголь находился за запертой дверью, ключ от которой должна была лишь его мать" — говорится в сообщении полиции.

В отсутствие женщины 38-летний мужчина отверткой открыл дверь.

"Муж совершил кражу трех бутылок алкоголя" — сообщает полиция. Кроме того, он забрал из комнаты ключи от автомобиля – "на тот случай, если спиртное закончится и придется ехать за ним в магазин". – так он объяснил свои действия сотрудникам полиции.

Когда мать вернулась, вор положил ключи от машины туда, откуда взял, и снова захлопнул дверь.

"Из комнаты исчезли лишь три пол-литровых бутылки алкоголя. Этого оказалось достаточно, чтобы 38-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении кражи с проникновением в жилье", — подчеркнули в полиции.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Польше в ДТП погибли трое мужчин из Украины.

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