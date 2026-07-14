В Польше мужчина напал на детей из Украины: кем оказался агрессор и как его уже наказали

В Польше мужчина напал на детей из Украины

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Человек, который в воскресенье грубо напал на девушек из Украины в автобусе в польском городе Бельске-Бялой (Силезское воеводство), уже несколько лет работает в Городском транспортном предприятии, но находится в отпуске без сохранения заработной платы.

Об этом польскому изданию Onet рассказал генеральный директор компании Губерт Масленко.

Что известно о нападении на детей в Польше

Во время воскресного рейса автобуса № 8 в Бельске-Бялой агрессивный мужчина выкрикивал вульгарные и оскорбительные слова в адрес пассажиров, в том числе девочек из Украины.

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Агрессор уже задержан полицией. Вскоре выяснилось, что виновником нападения на национальной почве является работник Городского транспортного предприятия в Белске-Бялой.

Мужчину уволили с работы

В понедельник правление MZK опубликовало заявление о прекращении сотрудничества с этим мужчиной, хотя работодатель признает, что ситуация не проста. После длительного больничного виновник находится на реабилитационном обеспечении.

«С формальной точки зрения это сложное дело, ведь он находится на реабилитационной выплате, которая является следующим этапом выплат от ЗУС. Мы анализируем, в каком порядке мы можем его уволить. Что касается применения санкций, то дело сложное, поскольку инцидент произошел в его свободное время, — объясняет президент Губерт Масленко. — Однако, независимо от правовых оснований, мы точно не будем продолжать с ним сотрудничество. Я несу ответственность за то, кого сажаю за руль, и гарантирую, что в наших автобусах безопасно».

Как сообщает руководитель компании, агрессор работал на предприятии уже несколько лет.

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«Он работает здесь 17 лет, имел три выговора. Поначалу мы были им довольны. Спустя некоторое время произошел инцидент, поступила жалоба от пассажира. Вскоре после этого водитель пошел на длительный больничный, а затем на реабилитацию с нетрудоспособностью», — говорит Маслянка.

Детям предложили компенсацию

В воскресенье, услышав крики устраивавшего ссору мужчину, водитель обратил на него внимание, а затем на ближайшей остановке попросил его выйти из автобуса.

Компания вместе с городскими властями сообщает о намерении связаться с пострадавшими, чтобы предложить им поддержку.

«Мы хотим донести до них, что мы не терпим таких ситуаций, независимо от того, кого они коснулись. Нам очень досадно. Мы хотим, чтобы пассажиры в наших автобусах чувствовали себя в безопасности, — отмечает глава компании.

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Он также добавляет, что это достаточно символическое дело, и мы хотим продемонстрировать нашу поддержку определенных ценностей и неприятие определенных видов поведения.

Для пострадавших пассажирок готовится конкретное предложение.

«Если они регулярно пользуются нашими услугами, то мы в зависимости от их нужд хотим профинансировать им абонементы», — сообщает Губерт Маслянка.

Напомним, в Польше разгорелся скандал после случая в общественном транспорте, где мужчина запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину. Видео с инцидентом обнародовали в соцсетях.

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Известно, что мужчину уже задержала полиция, идет следствие.

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