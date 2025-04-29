В Польше мужчина напал на украинца из-за языка: как это закончилось

В Польше напали на украинцев из-за языка / © Associated Press

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В Польше наказали мужчину, который напал на украинских супругов. Его возмутило то, что люди общались на украинском языке.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Инцидент произошел в августе 2024 года. 42-летний Томаш А. напал на украинских супругов возле одного из продуктовых магазинов Щецина на улице Почтовой после того, как подслушал разговор отца и дочери на родном языке.

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«Научите своего ребенка разговаривать на польском», — якобы бросил он в сторону супругов.

Когда мужчина заступился за дочь и ответил, что его ребенок очень хорошо разговаривает на польском, Томаш А. нанес ему два удара кулаком в лицо.

Суд признал Томаша А. был виновным в совершении преступления. Его обвинили в «избиении человека из-за его национальности», в результате чего он был приговорен к 1 году и 2 месяцам заключения и 10 000 злотых компенсации каждому потерпевшему.

Потерпевшая сторона сообщила TVN24, что они удовлетворены приговором. Они добавили, что в зале суда судья Гражина Тухольская в своем словесном обосновании приговора подтвердила, что реакция не могла быть другой, учитывая ход инцидента, зафиксированный камерами видеонаблюдения, а также отказ подсудимого давать объяснения при его задержании сотрудниками полиции Щецина.