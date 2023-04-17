В Польше мужчина напал с ножом на трех украинок: одна погибла, ее дочь – в больнице

Злоумышленник проник в дом, где украинки жили вместе с еще пятью согражданами.
В городе Легница (Польша) в ночь на 16 апреля неизвестный мужчина напал с ножом на трех гражданок Украины. В результате погибла 37-летняя украинка, а ее 14-летняя дочь и еще одна женщина были ранены.
Об этом сообщает польское издание LCA.
По предварительным данным, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Первой грабителя увидела 37-летняя украинка, на которую тот напал с ножом и смертельно ранил. Затем нападавший нанес ножевое ранение и 14-летней девушке, проснувшейся от криков мамы.
Крики в квартире разбудили еще одну женщину, на которую тоже напал злоумышленник.
Все трое пострадавших – гражданки Украины. Они жили в доме вместе с 5 другими согражданами.
Медики доставили в больницу 14-летнюю девушку с колото-резаными ранами груди. Врачи говорят, что она находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая украинка получила ранения рук.
Полиция быстро нашла и задержала нападавшего недалеко от места преступления. Мужчина был в крови и имел с собой окровавленный нож.
Окружной прокурор Легницы Радослав Врембяк сообщил, что задержанный ранее уже был судим за преступления против собственности.
Напомним, накануне на юго-западе Польши попал в ДТП автобус с 16 украинцами. Трех из них пришлось забрать в больницу.
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