В Польше мужчина напал с ножом на трех украинок: одна погибла, ее дочь – в больнице

Злоумышленник проник в дом, где украинки жили вместе с еще пятью согражданами.

В городе Легница (Польша) в ночь на 16 апреля неизвестный мужчина напал с ножом на трех гражданок Украины. В результате погибла 37-летняя украинка, а ее 14-летняя дочь и еще одна женщина были ранены.

Об этом сообщает польское издание LCA.

По предварительным данным, злоумышленник проник в квартиру, где жили украинки, чтобы ограбить их. Первой грабителя увидела 37-летняя украинка, на которую тот напал с ножом и смертельно ранил. Затем нападавший нанес ножевое ранение и 14-летней девушке, проснувшейся от криков мамы.

Крики в квартире разбудили еще одну женщину, на которую тоже напал злоумышленник.

Все трое пострадавших – гражданки Украины. Они жили в доме вместе с 5 другими согражданами.

Медики доставили в больницу 14-летнюю девушку с колото-резаными ранами груди. Врачи говорят, что она находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая украинка получила ранения рук.

Полиция быстро нашла и задержала нападавшего недалеко от места преступления. Мужчина был в крови и имел с собой окровавленный нож.

Окружной прокурор Легницы Радослав Врембяк сообщил, что задержанный ранее уже был судим за преступления против собственности.

Фото: LCA

Напомним, накануне на юго-западе Польши попал в ДТП автобус с 16 украинцами. Трех из них пришлось забрать в больницу.

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