В Польше мужчина получил 11 штрафов из-за своей одежды: как он выглядит (фото)

В Польше хотят осудить мужчину, который одевается в костюм медведя и требует от туристов денег. Поскольку ему не позволено так одеваться, поляк получил уже 11 штрафов.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

По данным СМИ, на популярном курорте Польши – в Закопаном мужчина придумал, как зарабатывать на туристах. Он одевается в костюм белого медведя и требует денег.

Польская актриса Анна Турнау рассказала, что она просто снимала на видео популярную улицу, когда к ней подошел переодетый у медведя мужчина и потребовал денег за видео.

Человек, который одевается медведем и требует денег. Фото: Instagram/Анна Турнау

Муниципальная полиция наложила мужчину 11 штрафов. У него нет постоянного места жительства, поэтому правоохранители выписывают ему штрафы наличными. Оказывается, что у медведя нет с этим никаких проблем и платит их. Однако поймать его с поличным, то есть на вымогательстве денег с прохожих, не так просто.

"Городских охранников в форме видны издалека. Увидев их, медведь удаляется из занимаемого им пространства, прячась в разных местах. Полицейские не видят этого медведя в любой момент времени", — рассказал Марек Тшаскош из муниципальной полиции Закопаного. Он добавил, что планируются более серьезные меры.

Мужчина, маскирующийся под плюшевого медведя, может оказаться перед судом.

Напомним, в Польше 55-летний мужчина сменил пол, скрываясь от полиции.

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