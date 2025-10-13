В Польше мужчина присылал запрещенный контент 11-летним девочкам из Украины: детали инцидента (фото)

Задержание

В Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который подозревается в распространении запрещенных материалов с порнографией с участием детей и животных, а также в демонстрации этого контента несовершеннолетним девочкам из Украины.

Об этом сообщает полиция Куявско-Поморского воеводства.

По информации полиции, расследование началось после обращения родителей двух 11-летних девочек в Киеве. Они сообщили, что неизвестный взрослый мужчина контактировал с их детьми через социальные сети, демонстрируя материалы сексуального характера с участием несовершеннолетних и животных. Эта информация, а также показания девочек, собранные при участии психолога, стали основанием для начала международного расследования.

Как сообщили в Нацполиции Украины, в ходе досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленника — это 57-летний гражданин Республики Польша. Он с помощью анонимных аккаунтов в мессенджере Telegram находил несовершеннолетних украинских девочек, вел с ними переписку и путем обмана побуждал их к созданию фото- и видеоматериалов порнографического характера. Злоумышленник присылал детям детскую порнографию, а также зоопорно, после чего за «звезды» в Telegram предлагал им изготовить подобные материалы.

Задержанный

Польские следователи, сотрудничая с прокурором, установили личность подозреваемого — им оказался житель гмины Сиценко в Быдгощском повете. 8 октября 2025 года правоохранители провели обыски в его доме и на рабочем месте, изъяв семь мобильных телефонов, три ноутбука и десять накопителей памяти, на которых могли храниться запрещенные материалы.

Вещественные доказательства

Специалисты Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью проверили изъятые носители и обнаружили файлы с детской порнографией и материалы с задействованием животных. Некоторые файлы мужчина пытался удалить, но эксперты восстановили их для следствия.

Полиция Польши

Задержанному предъявили обвинение в демонстрации несовершеннолетним через социальные сети порнографических материалов и во владении видеофайлами с порнографией с участием детей. Мужчина провел ночь в полицейском изоляторе, а 10 октября был доставлен в Окружную прокуратуру в Быдгоще.

Полиция Польши

Благодаря работе правоохранителей был обнаружен еще ряд файлов, что позволило прокурору выдвинуть дополнительные обвинения. Суд принял решение о временном аресте подозреваемого до 6 января 2026 года.

Полиция Польши

