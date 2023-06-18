В Польше мужчина сдавал квартиру девушкам и жестоко их насиловал: жертв может быть много

В Польше в городе Вроцлав был задержан мужчина, который сдавал квартиру молодым женщинам: он издевался над арендаторами и насиловал их. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет onet.pl.

По данным следствия, поляк сдавал в аренду свою квартиру исключительно молодым женщинам. После этого он угрожал им выселением и заставлял вступать с ним в половой акт. Мужчину уже арестовали.

"По поручению прокурора Силезского отдела Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице сотрудники Воеводской комендатуры полиции во Вроцлаве задержали Радослава Д., подозреваемого в совершении многочисленных преступлений в ущерб женщинам, снимавшим у него квартиру", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура предъявила Радославу Д. обвинение в изнасиловании, принуждении к половому акту, использовании уязвимого состояния, жестоком обращении и мошенничестве.

Следствие установило, что подозреваемый Радослав Д. в 2009-2014 годах сдавал в аренду многокомнатную квартиру по ул. Ставова, 2/12 во Вроцлаве, преимущественно молодым женщинам, и совершил многочисленные преступления против арендаторов.

В связи с расследованием прокуратура обращается к лицам, которые находились в квартире, которую сдавал подозреваемый Радослав Д., и контактировали с ним или были свидетелями преступления с просьбой согласиться.

Напомним, в Польше произошла жуткая семейная трагедия: 45-летний дедушка в день свадьбы своих детей случайно убил перед костелом своего 3-летнего внука.

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