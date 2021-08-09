В Польше мужчина умер после задержания полицейскими: люди вышли на протесты

В Польше мужчина умер после задержания полицейскими: люди вышли на протесты

Полицейские уверяют, что после задержания мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.

В Польше полицейские задержали агрессивно настроенного мужчину. За сутки он умер.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

На видео задержания видно, как четверо сотрудников полиции пытаются посадить мужчину в полицейскую машину. Тот пытается вырваться, кричит и зовет на помощь. В какой-то момент он теряет сознание.

Агрессивный мужчина, по информации полиции который бросал камни в окна зданий. На экстренный номер позвонила мать мужчины, сообщив полиции, что ее сын злоупотребляет наркотиками. Полицейские уверяют, что после задержания мужчина был передан сотрудникам скорой помощи.

Но уже на следующий день полиция заявила, что мужчина скончался через два часа после того, как его доставили в больницу.

После смерти мужчины возле комендатуры полиции в Люблине собралось около 200 человек, которые протестовали против произошедшего. Манифестанты принесли свечи, которые зажгли перед зданием комендатуры, и обвинили полицейских в убийстве.

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Демонстранты применяли против правоохранителей коктейли Молотова, полицейские в ответ использовали водометы и слезоточивый газ. 40 человек были задержаны.

Был поврежден вход в здание полицейского участка, разбиты стекла в окнах и дверях. Протестующие также подожгли мусорные баки.

Напомним, что 25 мая 2020 года в США полицейский Дерек Шовин применил при задержании Джорджа Флойда удушающий прием, после чего афроамериканец умер. 26 мая Шовина и еще троих полицейских, участвовавших в аресте мужчиын, уволили.

Американские граждане отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, 26 мая люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и расизма. Впоследствии протесты против расизма охватили всю страну.

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