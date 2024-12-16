Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Польше мужчина умирал посреди магазина: шокирующее поведение людей

В Польше мужчина умирал посреди магазина: шокирующее поведение людей

В Польше посреди супермаркета умирал мужчина, но покупатели этого не считали. / Фото: pixabay.com

Мужчина скончался после инцидента в магазине.

В Польше мужчина умирал посреди магазина, однако покупатели не считались с этим и требовали от персонала продолжить работу.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Инцидент произошел в городе Бельско-Бяла в одном из магазинов. В какой-то момент один из покупателей упал и потерял сознание. Покупатели, стоявшие рядом, невозмутимо наблюдали за этим, а через некоторое время вернулись к покупкам. Лишь одна женщина отреагировала, уронила свою корзину и начала реанимировать мужчину.

Магазин работал в обычном режиме. Кассовые аппараты не были закрыты, а экстренные службы, которые быстро прибыли, не получили достаточного пространства для работы. Только когда в магазин прибыла полиция, она приказала остановить один из кассовых аппаратов. В магазине начался хаос, поскольку спасательная операция продолжалась, но другие покупатели хотели продолжать делать покупки.

"Со слов свидетеля, персонал магазина не хотел реагировать и сначала отказался выполнить приказ остановить продажу. Покупатели реагировали так же, когда им приходилось забирать свои покупки с конвейера и переходить к другой кассе", - пишут польские журналисты. 

Один из парамедиков рассказал, что с таким он столкнулся впервые и был шокирован поведением людей. Он это назвал "тотальным бездушием". Его слова подтвердили и работники полиции. 

Состояние 57-летнего мужчины, который потерял сознание в магазине, было критическим. Сначала ему удалось восстановить жизненные функции, но после того, как его доставили в больницу, он умер из-за остановки сердца.

Читайте также:

Новости ТСН день 16 декабря. Суд над подрывником из Днепра! Издевательства над бойцами 211 бригады!

Новости ТСН день 16 декабря. Суд над подрывником из Днепра! Издевательства над бойцами 211 бригады!

Похожие темы:

Следующая публикация