В Польше мужчина умирал посреди магазина: шокирующее поведение людей

В Польше мужчина умирал посреди магазина, однако покупатели не считались с этим и требовали от персонала продолжить работу.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Инцидент произошел в городе Бельско-Бяла в одном из магазинов. В какой-то момент один из покупателей упал и потерял сознание. Покупатели, стоявшие рядом, невозмутимо наблюдали за этим, а через некоторое время вернулись к покупкам. Лишь одна женщина отреагировала, уронила свою корзину и начала реанимировать мужчину.

Магазин работал в обычном режиме. Кассовые аппараты не были закрыты, а экстренные службы, которые быстро прибыли, не получили достаточного пространства для работы. Только когда в магазин прибыла полиция, она приказала остановить один из кассовых аппаратов. В магазине начался хаос, поскольку спасательная операция продолжалась, но другие покупатели хотели продолжать делать покупки.

"Со слов свидетеля, персонал магазина не хотел реагировать и сначала отказался выполнить приказ остановить продажу. Покупатели реагировали так же, когда им приходилось забирать свои покупки с конвейера и переходить к другой кассе", - пишут польские журналисты.

Один из парамедиков рассказал, что с таким он столкнулся впервые и был шокирован поведением людей. Он это назвал "тотальным бездушием". Его слова подтвердили и работники полиции.

Состояние 57-летнего мужчины, который потерял сознание в магазине, было критическим. Сначала ему удалось восстановить жизненные функции, но после того, как его доставили в больницу, он умер из-за остановки сердца.

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