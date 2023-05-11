В Польше мужчина устроил смертельную резню в приюте: какая судьба нападающего

В польском селе Томиславице в ночь на 11 мая мужчина устроил нападение с ножом на интернат для детей-сирот, в результате чего погибла девушка-подросток.

Об этом со ссылкой на местные медиа сообщает "Синьхуа".

В результате резни в приюте погибла девочка-подросток и еще девять детей получили ранения. По информации от полиции и прокуратуры, пятерых пострадавших отправили в больницу, а остальные получили медицинскую помощь на месте.

Нападающим оказался 19-летний мужчина, которого уже задержала полиция. Правоохранители на месте устанавливали мотивы злоумышленника и ход события.

Напомним, накануне в Варшаве между украинцами и поляками произошла массовая драка с резней. В результате несколько человек попали в больницу, а часть участников драки оказалась в полиции.

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