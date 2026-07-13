В Польше мужчина в автобусе напал на детей из Украины: история получила неожиданное продолжение

Автобус в городе Бельско-Бяла. Фото: Городская транспортная компания Бельско-Бяла

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В Польше установили личность мужчины, который в автобусе набросился на украинских детей и агрессивно с ними общался.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Что известно о скандале в Польше

Скандальный инцидент произошел в автобусе № 8 в городе Бельско-Бяла во время воскресного рейса. На видео, опубликованном в социальных сетях, видны пассажиры автобуса, среди которых — девочки из Украины, а также мужчина, ведущий себя агрессивно.

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Вот цитаты из того, что сказал детям взрослый мужчина:

— Эти сопляки выросли на наших деньгах. Скоро это закончится. Вы уедете на х** в свою Украину, — воскликнул мужчина, употребив нецензурную лексику.

— Почему вы так со мной разговариваете? — спросила его девочка.

— Я знаю, где ты живёшь! А ты знаешь, су**, — обрушился на неё нападавший.

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За детей заступилась женщина, за что агрессор назвал её «украинской шлюхой».

Кем оказался нападавший на детей

Полиция Бельско-Бялы осудила поведение мужчины и сообщила, что ведётся работа по установлению его личности. В понедельник, 13 июля, мужчину задержали.

«Задержанный — это сотрудник городского транспортного предприятия, который находится на больничном», — пишут польские СМИ.

Городское предприятие опубликовало заявление — оно обещает принять меры и заявляет, что не одобряет такое поведение.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о значительном росте антиукраинских настроений и ксенофобии в Польше.

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