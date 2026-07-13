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В Польше мужчина в автобусе напал на детей из Украины: история получила неожиданное продолжение
В Польше мужчина набросился на детей из Украины и обрушился на них с нецензурными высказываниями.
В Польше установили личность мужчины, который в автобусе набросился на украинских детей и агрессивно с ними общался.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Что известно о скандале в Польше
Скандальный инцидент произошел в автобусе № 8 в городе Бельско-Бяла во время воскресного рейса. На видео, опубликованном в социальных сетях, видны пассажиры автобуса, среди которых — девочки из Украины, а также мужчина, ведущий себя агрессивно.
Вот цитаты из того, что сказал детям взрослый мужчина:
— Эти сопляки выросли на наших деньгах. Скоро это закончится. Вы уедете на х** в свою Украину, — воскликнул мужчина, употребив нецензурную лексику.
— Почему вы так со мной разговариваете? — спросила его девочка.
— Я знаю, где ты живёшь! А ты знаешь, су**, — обрушился на неё нападавший.
За детей заступилась женщина, за что агрессор назвал её «украинской шлюхой».
Кем оказался нападавший на детей
Полиция Бельско-Бялы осудила поведение мужчины и сообщила, что ведётся работа по установлению его личности. В понедельник, 13 июля, мужчину задержали.
«Задержанный — это сотрудник городского транспортного предприятия, который находится на больничном», — пишут польские СМИ.
Городское предприятие опубликовало заявление — оно обещает принять меры и заявляет, что не одобряет такое поведение.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о значительном росте антиукраинских настроений и ксенофобии в Польше.