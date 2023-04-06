В Польше мужчина вышел из больницы и скончался: симптомы загадочной болезни

В Польше из-за загадочной болезни скончался 44-летний мужчина. Он обратился за помощью к медикам, а те после осмотра отпустили его домой, где поляку стало еще хуже.

Об этом пишет wprost.pl.

44-летний Рафал Гайк из Лимановой обратился в больницу в понедельник вечером, 3 апреля. Он пожаловался на такие симптомы, как боль в горле и общую слабость. После осмотра врачи дали ему свои рекомендации и выписали домой.

После возвращения домой мужчина начал задыхаться и потерял сознание. Его снова госпитализировали.

Рафала поместили в реанимацию, где он 4 апреля скончался. Пока польские медики исследуют, какая загадочная болезнь убила мужчину.

Также за расследование дела взялась местная прокуратура. У 44-летнего мужчины осталось трое детей.

Напомним, украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде и нашла в кармане трогательное письмо для беженцев.

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