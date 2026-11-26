Мужчина выстрелил украинцу из винтовки / © pixabay.com

Реклама

Районный суд во Вроцлаве приговорил 30-летнего мужчину к 3,5 годам лишения свободы за жестокое нападение на работника магазина. Мужчина выстрелил украинцу в лицо из пневматической винтовки. Суд установил, что мотивом нападения была ненависть из-за национальности.

Об этом пишет In Poland.

Реклама

Инцидент произошел 21 июня во Вроцлаве. Мужчина пришел в помещение, стал оскорблять продавца и угрожать ему телескопической палкой. Агрессор купил пиво, а потом стал пить его перед магазином и приставать к прохожим.

Реклама

Когда работник магазина сделал замечание, 30-летний мужчина разозлился. Он начал оскорблять украинца и угрожать убийством. Через мгновение он достал пневматическую винтовку и нацелил ее в лицо продавца.

В целях самообороны украинец схватил нападающего за руку, что привело к драке. Впоследствии раздались выстрелы. Один из шаров попал пострадавшему чуть выше глаза. После оказания медицинской помощи оказалось, что мужчина не нуждался в госпитализации.

30-летний житель Любинского уезда приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Его также обязали выплатить компенсацию пострадавшему в размере 30 000 злотых. Мотивом нападения стала национальность пострадавшего.

Обвиняемый ранее признал себя виновным в нападении, но отрицал, что его поступок связан с национальностью жертвы. Адвокат нападающего отметил, что будет принимать решение по апелляции после получения письменного решения суда.

Реклама

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

В Польше судят женщину за нападение на украинских детей на школьной спортивной площадке. По версии следствия, женщина оскорбляла подростков из-за их происхождения, избила троих из них и публично одобряла агрессивную войну России против Украины.

В польском городе Быдгощ группа местных жителей напала на двух украинских подростков — 15-летней гражданки Украины и сопровождавшего ее парня. Это произошло вечером 21 ноября на территории торгового центра. По неофициальной информации, сначала группа поляков приставала к ним, толкала и оскорбляла прямо в торговом центре. Однако после выхода из галереи конфликт перерос в физическое нападение. В результате избиения украинка получила перелом носа.

Новости партнеров