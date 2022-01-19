В Польше мужчина вызвал полицию, потому что ему продали холодный хот-дог: оказалось, что он находится в розыске

Инцидент произошел с 33-летним гражданином Беларуси.
В Польше недовольный клиент магазина вызвал полицию, потому что ему продали холодный хот-дог.
Об этом пишет издание In Poland.
Инцидент произошел в городе Мысловице. Там в полицию поступил вызов от недовольного покупателя одного из местных магазинов. Он пожаловался, что купил слишком холодный хот-дог. Из-за этого гражданин даже устроил скандал.
Когда на место приехали копы, выяснилось, что инцидент произошел с 33-летним гражданином Беларуси. Мало того, из-за вовремя неоплаченного штрафа он находился в розыске с ордером на арест.
В конечном итоге гражданин оплатил штраф и избежал ареста. Однако есть ему, по всей видимости, все же пришлось холодный хот-дог.
Напомним, что в поселке Верховина-Скорая правоохранители задержали 41-летнего харьковчанина, который хотел незаконно пересечь границу и попасть в Польшу.
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