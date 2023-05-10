В Польше мужчина заявил в полицию о похищении супруги, которая спала в соседней комнате

В Польше мужчина сообщил в полицию о похищении жены, хотя впоследствии оказалось, что женщина все это время находилась в соседней комнате.

Об этом пишет издание In Poland.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Бжезины (Подкарпатское воеводство). Там мужчина позвонил в полицию около 02:30. Он утверждал, что его жену украли, даже назвал имя злоумышленника, который мог это сделать.

“62-летний мужчина, правда, затруднился рассказать о подробных обстоятельствах инцидента. Очередной принял заявление, и на место происшествия был направлен наряд полиции. Как выяснилось, женщина все время находилась в соседней комнате и спокойно спала, а 62-летний мужчина был под хмельком. Так что, очевидно, не смог разглядеть свою жену. Теперь мужчина ответит за ложный вызов служб – полицейские выписали ему немалый штраф”, — пишет издание.

Напомним, что Польша передала украинским военным 10 истребителей МиГ-29, ранее обещавших доставить в рамках военной помощи для защиты страны от российских агрессоров.

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