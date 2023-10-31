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В Польше мужчине грозит 15 лет тюрьмы из-за "настойчивого ухаживания": что он натворил

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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В Польше мужчине грозит 15 лет тюрьмы из-за "настойчивого ухаживания": что он натворил

В Польше задержали ухажера / Иллюстративное изображение / Фото: pixabay.com

Потерпевшие обратились в полицию.

В Польше до 15 лет лишения свободы грозит мужчине, который постоянно приходил в магазин и заигрывал к продавщицам. Когда женщины попросили его прекратить, мужчина угрожал им.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

По подозрению в домогательстве к двум продавщицам был взят под стражу 48-летний мужчина из Груецкого повета Мазовецкого воеводства. Он несколько раз в день приходил в магазин, где работали женщины, заигрывал к ним, делал комплименты и приносил цветы. Когда они отвергали его ухаживания, он становился агрессивным и угрожал им.

"Однажды в магазин зашел 48-летний мужчина с ножом, спрятанным в рукаве", - сообщила пресс-секретарь Груецкого районного отделения полиции Агнешка Вуйцик.

Мужчину задержали. Ему были предъявлены обвинения в преследовании, вмешательстве в личную жизнь и создании в жертве чувства угрозы. По требованию прокурора суд решил оставить подозреваемого под стражей на три месяца. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше украинец из-за бегства от пограничников может сесть в тюрьму на 10 лет.

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Дата публикации
Просмотры
6283
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